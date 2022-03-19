110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽，本季重返一級舞台的萬能科大，先隊史首度挺進8強、再首度前進4強，不段改寫隊史新猷的他們，4強決賽不敵政治大學，儘管只能爭奪季軍，仍創隊史最佳名次，對於這場4強賽，教頭吳奉晟肯定球員奮戰精神，表示雖美中不足，仍執得給100分。

吳奉晟表示，球隊結束複賽後就針對4強賽對手模擬攻守策略，「自認實力還是有差，我們必須表現完美才行，對政大這場美中不足，但我還是給球員100分，他們表現很好了。全隊本季已經是超水準演出，季軍戰希望所有登錄的球員都上場，大家享受一切過程，透過團隊拚一下季軍。」

為萬能科大拿到12分、22籃板、7助攻的外籍生蓋比，表示球隊第一次來到台北小巨蛋4強決賽舞台，很多人都沒有經驗，能夠有這樣發揮已經很棒，季軍賽一樣持續努力，再好好打一場好球，做好情蒐、全力以赴。

除了蓋比，另外兩位外籍生張傑瑋、葉子偉也有不錯數據，張傑瑋13分、7籃板、5助攻，葉子偉14分，回顧球隊從二級沈潛，到本季回歸一級，從原本力球保級，到最後不斷超越隊史紀錄，他以球員為榮，一路帶隊上來，球員虛心受教，可惜的是張傑瑋、蓋比兩位1997年生的好手因為年紀關係（25歲以上不能打UBA），是大專生涯第一次也是最後一次到台北小巨蛋，球員珍惜、把握及享受比賽的態度，令人動容。

萬能科大張傑瑋（左）在政大王凱裕防守下奮力出手。（杜宜諳攝）