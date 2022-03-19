大陸澎湃新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制19日下午召開新聞發布會。大陸國家衛生健康委醫政醫管局局長焦雅輝表示，吉林新增2例死亡病例，其中1位高齡，另1位年紀超過60歲，都合併嚴重基礎疾病。其中1位沒有接種過新冠肺炎疫苗。兩人新冠肺炎的病情本身不重，屬於輕型，直接的死亡原因由基礎疾病導致。

央視新聞報導，19日召開的吉林省疫情防控工作第九場新聞發布會上，吉林市新冠病毒肺炎醫療救治工作專家組組長、吉林市中心醫院重症醫學科主任、主任醫師劉文革介紹死亡病例具體情況。疫情發生以來，社區流行廣泛，一些感染了新冠病毒的高齡組人進入定點醫院治療，這些患者多患有多種基礎性疾病。吉林市有兩名新冠肺炎感染者在救治過程中不幸離世。經專家組討論認為，兩例感染者死亡的直接原因，均非因感染新型冠狀病毒所致。

死亡病例1，男，65歲，合併慢性腎衰竭-尿毒癥、腎病綜合征、腎澱粉樣變性、冠狀動脈粥樣硬化性心臟病等基礎性疾病。2021年起開始透析治療（洗腎）。2022年3月9日因暈厥，到吉林正大國際醫院就診，收入隔離病房。後因新冠肺炎核酸檢測陽性，轉入吉林醫藥學院附屬醫院治療。患者入院後給予一級護理、吸氧、多功能心電監護、連花清瘟顆粒、降鉀樹脂、阿莫西林抗感染、退熱、擴冠、止痛等對症治療。在院治療過程中，患者無誘因突然出現呼之不應，呼吸深大，經搶救無效，臨床死亡。死亡原因：高鉀血症、嚴重代謝性酸中毒、低血糖、急性非ST段抬高性心肌梗塞。

死亡病例2 ，男性，87歲。2022年3月11日摔倒後，出現雙下肢乏力，言語模糊不清，在當地醫院就診。後因核酸檢測陽性，轉運至吉林市中心醫院救治。患者合併患有腦梗死、高血壓等基礎性疾病，腰部外傷。入院後給予一級護理，多功能監護、鼻導管吸氧、連花清瘟膠囊口服、霧化吸入及適當補液，同時給予抗炎、祛痰、導尿等治療。在院治療過程中，患者突發呼吸困難、心臟停跳，搶救無效死亡。死亡原因：急性大面積肺栓塞。

當前吉林市新冠肺炎為Omicron株，其主要臨床表現為疲倦、頭痛、肌肉酸痛、咽喉癢痛、咳嗽、流涕。從全球病例看，老人由於慢性病、基礎病的影響，感染新冠病毒後，發生重症、死亡的風險遠遠高於年輕人和兒童，據有關統計，目前新冠患者平均死亡年齡都在70歲以上。

因此，對於老年人，平時要加強基礎疾病的治療，增加營養，增強免疫力，呼籲老年朋友們要合理飲食、加強鍛煉、積極接種疫苗，適時儘快接種加強針。