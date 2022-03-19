有些人分手後，就會徹底與前任劃清界線，整理好心情重新出發，不過有的人分手後有了新對象，仍與前任藕斷絲連，舊愛若表示想復合，他們甚至可能拋棄新歡，回到前任的懷抱。《搜狐網》近日分享4個對感情不專一的星座男，常在新歡與舊愛間做抉擇。

1.雙子座

雙子男是公認最花心的，他們個性多變，善於交際，也很懂得如何與異性相處，不過在感情中，他們經常搞不清楚自己喜歡誰，有時甚至與多名女性曖昧，經常在眾多對象裡做選擇，就算有了新女友，若前任求復合，他們還會猶豫不決，建議雙子男談戀愛時要早點認清，不要隨意將就感情，以免傷害到其他女性。

2.巨蟹座

巨蟹男用情很深，他們願意為了感情付出一切，因此通常很難走出一段感情，就算與前任分手，遇到其他異性時，他們甚至不知道該如何開始一段新的感情，因為他們會害怕自己再次傷害，就算好不容易步入下一段感情，他們卻總是拿對方與前任做比較，這也會讓現任女友非常受傷，建議巨蟹男接受新戀情前，應確實整理好過去的那段感情。

3.雙魚座

雙魚男個性浪漫，也非常重視感情，他們在談戀愛時，對伴侶用情深，認為能與對方走到最後，但卻總是事與願違，就算分手了，他們仍對前任念念不忘，而且會不斷回憶與對方相處的點點滴滴，就算遇到新對象也是如此，因此前任若想復合，他們會不知道如何抉擇，甚至很有可能答應，並拋棄新歡。

4.處女座

處女男凡事都要求完美，做事有自己的一套標準，對於另一半也是如此，這也導致相處上，總是讓伴侶覺得很有壓力，成為分手導火線，兩人分開後，處女男才會意識到，自己錯過那個最好的人，而感到後悔莫及，甚至對前任念念不忘，覺得自己辜負對方，日後若遇到心儀的對象，他們仍難以忘懷對前任在感情中的虧欠，對方若有意復合，他們也可能會答應，想以此作為補償。