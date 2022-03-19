台東某飯店驚傳1女墜樓意外 現場警方急拉封鎖線 17:052022/03/19 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東某飯店驚傳墜樓意外，釀１人死亡。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東知名飯店19日下午驚傳一起墜樓意外，1名年輕女性死亡，警消人員獲報到場，緊急拉起封鎖線調查，警方表示，詳細事故原因仍有待進一步釐清。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 台北觀光飯店動硬體 搶親子客 高雄福華異業結盟 推超高CP值住房專案 #台東 #驚傳 #墜樓意外 #飯店 #知名飯店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹國賓飯店賣全球人壽 售後回租20年 13:142022/03/18 財經 《產業》觀光業「疫」雲罩頂 飯店多元轉型求生 13:092022/03/17 財經 台東富岡擱淺貨輪卸貨工程與鐵人三項賽事「強碰」 恐影響賽事 17:462022/03/17 生活 72歲國寶級喜劇演員顧寶明驚傳病逝 12:222022/03/19 娛樂 全球人壽58億買新竹國賓大樓 04:102022/03/18 財經要聞 台北老爺2022年春季住房專案 結合餐飲強項增加豐富度 18:332022/03/18 財經 疫情重創觀光！飯店、旅館無奈轉型求生 11:112022/03/17 房市新訊 賴清德參訪台東 為體中學生準備全中運打氣 13:242022/03/19 生活 假交易真詐財起糾紛大噴辣椒水 中市警追到台東14小時逮5人 09:522022/03/18 社會 體驗偽出國 台北JR東日本大飯店「浴衣懷石一泊二食」專案開賣 18:102022/03/18 生活 台東縣府首頒「Action Taitung Award」獲獎名單引質疑 19:092022/03/18 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。