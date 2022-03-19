國寶級演員顧寶明驚傳過世 享壽72歲

72歲國寶級演員顧寶明今(19日)驚傳驟逝，消息一出讓外界都震驚不已，其實他2018年就曾因手抖臉僵，被傳罹患帕金森氏症，健康狀況讓大家都相當擔心，不過他否認得帕金森氏症，表示是自律神經失調引起。

顧寶明4年前因左手不時抖動，臉部肌肉僵硬、不協調，加上推掉不少戲約，因此傳出罹患帕金森氏症，不過他否認傳聞，表示醫生診斷後是自律神經失調，他當時也推斷，因是在舞台劇中飾演2個角色，讓他身心俱疲，還有另一個就是年輕時酒喝太多，被酒精害慘，「年紀大才知道年輕時沒有好好保養，現在來報仇了。」

為了改善手和臉的問題，顧寶明也尋求中醫針灸和吃藥控制高血壓。其實，顧寶明年輕時，可是菸酒不忌，曾2度酒駕登上新聞版面，之後他決定戒酒，但菸癮卻難戒，最後靠小20歲的太太一句話「假如你沒辦法戒菸，那我就陪你吸吧」，讓他覺得不能不注意身體健康，才成功戒菸。

出道超過45年的顧寶明，演過無數作品和角色，戲路多變的他，古裝劇、偶像劇、舞台劇、電影等都能完美駕馭，曾獲得金馬獎及金鐘獎殊榮，是演藝圈受到大家尊敬的老戲骨。