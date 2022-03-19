柳營代天院王船地綠美化竣工，兼顧民俗文化和休憩功能。（張毓翎攝）

柳營代天院王船地綠美化竣工，兼顧民俗文化和休憩功能。（張毓翎攝）

台南市柳營區代天院以3年1科的王船醮遠近馳名，而廟埕前的王船地，平日則成了閒置空間，有時周四還變成夜市停車場，為有效提升利用，廟方及柳營區公所向中央和市府爭取400萬元經費做綠美化工程，19日竣工啟用，市長黃偉哲說，這個場域除舉辦民俗活動外，未來也能成為民眾休憩好去處，可說是小兵立大功。

台南市政府向內政部營建署爭取400萬元經費，辦理「柳營區代天院周邊環境改善計畫-王船廣場環境綠美化工程」，於去年10月開工，今年2月完工，廟方19日舉辦謝土典禮，市長黃偉哲、立委賴惠員及市議員沈家鳳、蔡育輝等人到場參拜。

儀式前，黃偉哲看了施工前後照片，驚呼「真的差很多」，他說，這塊王船地原本塵土飛揚，但是經過中央撥款320萬元，再加上市府80萬元的配合款改善後變得很漂亮，不僅可兼顧燒王船時使用，也提供一個民眾休閒的地方。

這次綠美化工程將原有空地營造出綠意盎然的休憩景觀風貌，中央為碎石廣場，作為3年1次的燒王船場地，周圍建置流線型休憩步道，兼顧民俗文化和休憩功能；柳營代天院管理委員會主委盧朝仁說，感謝公部門的幫忙，讓這塊地從醜小鴨變天鵝。

市府文化局「藝如春風走透透」巡迴演出，今天來到柳營代天院廟埕，表演開始前半小時，舞台區早已坐滿人。柳營區長陳玉惠說，代天院是當地居民的重要信仰中心，而王船地僅和代天院隔一條馬路，如今空間景觀大大改變後，運用範圍可以更廣。