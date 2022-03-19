被稱做「德東飆車王」的簡男昨（18）晚在北市士東路飆車，撞死65歲婦人，2名女高中生腿部嚴重骨折；而簡男在當地惡名昭彰，經常開著20年改造老車在路上發出巨響，讓住戶抱怨連連；簡男背景也被起底，他平時住在天母天玉街附近，家世相當顯赫，天母有棟公寓全是住簡男家族，陽明山還有多塊土地。

有網友在PTT「car版」表示，「這台我常碰到啦『不讓行人出名的』，幾個月前才剛撞爛自己後車廂，一堆人檢舉很多次了」，此外簡男也被爆出住在天母天玉街附近，天母國小旁還有1棟公寓，整棟樓的住戶都姓簡，疑似都是簡男家族，簡男家在陽明山還有多塊土地，家世背景相當顯赫。

簡男經常開著車齡超過20年老車在路上狂飆，該車的排氣管、避震器都有改裝，甚至有紫色燈管；而簡男平時是1間網路購物公司的負責人，在家時沉迷網路遊戲，臉書的貼文僅有少數讚數，不常與人交際應酬，人際關係不佳。

簡男因常在天母一帶飆車，被稱「德東飆車王」，昨晚他接受警方偵詢時極不配合，都以「記不清楚」、「我不知道」含糊帶過，甚至在今凌晨說自己不舒服，吵著到新光醫院就醫，後來打了3小時點滴才返回警局；今早步出警局時低頭說「希望以後大家遇到路口都要減速慢行」、「希望我是最後一個，我對不起他們」。