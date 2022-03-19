國家衛生研究院環境醫學研究所與彰濱秀傳紀念醫院19日舉辦精準環境醫學研討會，探討金屬汙染與健康防制策略。（吳敏菁攝）

國家衛生研究院環境醫學研究所與彰濱秀傳紀念醫院19日舉辦精準環境醫學研討會，200多人參與，探討金屬汙染與健康防制策略；彰化縣重金屬汙染農地列管面積一度高達330公頃，全國最多，會中提出農地重金屬監測分享，並建議建置國家級人體生物監測平台。

1980年間爆發高銀化工及基力化工等鎘汙染農田事件與二仁溪廢五汙染事件後，農地重金屬汙染受到重視，環保署土壤及地下水汙染整治基金管理會2002年啟動對農地做有系統的調查，多達1196公頃，彰化縣一度也330公頃列管，前後投入近10億元整治，總算「還地於民」，但各界仍關心，要持續防範再度汙染，追蹤後遺症。

彰化秀傳醫療體系2021年籌設重金屬檢驗實驗室，對特殊勞工族群進行門診，進行重金屬檢測，845人中16人分別汞、鎳、鉻、鉛等數值異常。重金屬汙染與居住環境、農產等息息相關，對人體健康影響更是重大議題。這次醫學研討會，環團和彰化縣環保局也都抱以很大期待。

中山大學環境工程研究所教授高志明建議，建立土壤碳匯資訊，農地重金屬整治技術宜結合土壤碳蓄存技術，減低重金屬移動性及環境風險。

國衛院環境醫學研究所研究員王淑麗表示，人體監測能作為環境暴露和健康資料的橋樑，助於因果推導、治療並建立適當管制值。長期監測數據能反映國人體內重金屬之濃度及變化趨勢，瞭解重金屬暴露和心血管疾病的劑量效應關係，並檢討管制標準。尤其，應針對高風險場域提供相關重金屬檢測。

成功大學教授郭浩然指出，重金屬會造成腎臟、肝臟、神經系統、消化道等疾病，甚至致癌，鉛、砷、鎘、汞在國內有不少中毒的案例，都是國人健康的隱憂。