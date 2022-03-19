北京市衛生健康委員會副主任、新聞發言人李昂在19日舉行的北京新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會上表示，為落實大陸國務院關於《新冠病毒抗原檢測應用方案(試行)》通知要求，推進抗原篩查、核酸診斷監測模式，建議多類人員與場合使用，包含已完成隔離觀察處於健康觀察期人員與進（返）京人員等，都建議儘快進行抗原自測，並按時限要求內完成核酸檢測。

另外針對近期有購買「四類」藥品、出現發熱等11類症狀而到基層醫療機構就診人員，也建議在72小時內進行抗原自測。

據中新網報導，北京市積極推進實施新冠病毒抗原檢測工作，規範抗原檢測適用場景及人群，明確結果解讀標準，細化處置管理流程等，確保抗原檢測篩查與核酸檢測診斷無縫銜接、有效互補。

具體應用上，包含首先是基層醫療衛生機構應用。基層醫療衛生機構在接診有呼吸道、發熱等症狀且出現症狀5天以內的患者時，首選通過與醫院或核酸檢測機構合作等方式，對存在症狀的患者進行核酸採樣檢測，有條件的基層醫療衛生機構可同時進行抗原檢測。

第二方向是隔離人員應用，包含居家隔離觀察、密接和次密接、入境隔離觀察、封控區和管控區內的人員，由相關管理部門如社區、村鎮、隔離點、樓宇主管單位等做好服務管理；在隔離觀察期按照現行防控方案要求開展核酸檢測，並在前5天每天進行一次抗原自測。

此外，也鼓勵社區（村）居民自檢。當社區（村）居民有自我檢測需求的，可通過零售藥店、網路銷售平台等管道，以實名方式自行購買抗原檢測試劑進行自測。抗原檢測陽性的，居民要立即向所在社區（村）報告。