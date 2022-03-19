行銷雲林縣台西鄉文蛤，「台西文蛤王」李宗燦推出文蛤蝦肉水餃。（張朝欣攝）

雲林縣台西鄉文蛤養殖業者李宗燦，連續3年拿下雲林區漁會文蛤比賽冠軍，為了打響台西文蛤品牌，19日推出「冠軍文蛤蝦肉水餃」，將文蛤剁碎加入蝦塊、豬肉、文蛤原汁、獨門醬料，吃起來充滿鮮味，最重要的是比例與調味要對，才能久吃不膩。

李宗燦養殖文蛤、魚蝦已有30餘年經驗，不僅從老一輩手中學得傳統養殖經驗，求新求變的他更與學術單位合作，引進生態養殖與科學管理，藉由新舊交融的養殖技巧，其養殖水產品質優異，文蛤更是一枝獨秀，獲獎連連，被譽為「台西文蛤王」。

李宗燦表示，台西鄉是台灣主要文蛤養殖產地，產量約占全台6成，但一直沒有打響自有品牌，因此他創立「台西聚鮮」品牌，之前以生鮮文蛤為主要銷售商品，但他發現愈來愈多小家庭喜歡購買文蛤加工產品方便煮食，因此決定研發「冠軍文蛤蝦肉水餃」。

「冠軍文蛤蝦肉水餃」經過幾個月的研發，19日正式推出，李宗燦說，一開始使用整粒文蛤肉作為內餡，親友試吃後覺得質量感很夠，但卻有蛤肉過老的缺點，因此他嘗試把蛤肉剁碎，蝦肉則維持塊狀，加上精選豬肉與獨門醬料，口感果然大為提升。

李宗燦指出，以文蛤肉作為水餃內餡，一定要新鮮，否則吃起來會有腥味，他的文蛤以生態混養池方式養殖，加上使用益生菌保持水質穩定，打撈後立即烹煮，保證新鮮，吃起來富有彈性不軟爛，吃多也不會覺得膩口。

李宗燦認為，台西位於偏鄉，先天通路條件不佳，但現在網購風氣盛行，透過網路行銷，只要品質好獲得消費者認同，便可口耳相傳接到不少訂單，不一定要在都會區設置行銷點。