烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在日前推特（Twitter）公開呼籲台灣跨國科技公司華碩加入抵制俄羅斯行列，引發各界關注，華碩則回應目前已停止出貨，並捐款3000萬元給烏克蘭。不過，有眼尖網友發現，在一份由美國耶魯大學教授整理的在俄羅斯營運企業名單中，華碩被分類在「無視退出要求」的類別當中，這份名單也引起網友們的熱烈討論。

有一名網友在PTT上PO出一篇發表於耶魯大學管理學院網站上的文章的連結，該文章內容主要在探討跨國企業目前在俄羅斯營運狀況。而該文章製作了一份企業名單，並分成4個類別，分別是退出俄羅斯市場、暫停在俄業務、縮減在俄業務、無視退出俄羅斯市場要求。

原PO指出，這份「在俄羅斯營運企業」名單，是由耶魯大學教授Jeffrey Sonnenfeld整理，用意是要施加壓力給還在俄羅斯營運的企業壓力，督促他們早日離開俄羅斯。自從名單公布以後，有不少企業陸續從沒有動作變成或多或少減少或停止在俄事業，但仍有少數企業無視外界壓力，繼續在俄羅斯營運。

原PO發現，依照18日公布的最新名單，華碩就被名列為「藐視要求」的29家中的其中一家企業。原PO直言，不知道在被耶魯大學點名後，華碩還能堅持多久呢？

這份名單也引起其他網友們的熱議，「真的好可憐喔，整天情緒勒索」、「真的很煩，為啥一直攻擊台灣公司？是想趁機弄掉華碩是不是？」、「大學教授整理名單 有啥公信力？」、「我們跟烏克蘭也沒好到無限上綱」、「好不容易打下來的江山 被情緒勒索給玩完」、「當初中美貿易戰也沒被這樣勒索」、「不然勒，歐洲人要抵制華碩嗎」。