新北市農業局與國立臺北大學合作，辦理為期一個月的「三峽綠茶季」，新北市長侯友宜今與地方人士一同封茶祈福，鼓勵師生深耕在地文化，也盼茶文化與產業結合傳承。（蔡雯如攝）

為了推廣三峽茶，新北市農業局與國立臺北大學合作，融合三峽碧螺春、藍染及鶯歌陶瓷等元素，辦理為期一個月的「三峽綠茶季」，今舉行綠茶野餐派對及碧綠市集，現場齊聚超過千人。新北市長侯友宜也出席，與地方人士一同封茶祈福，鼓勵師生深耕在地文化，也盼茶文化與產業結合傳承。

三峽綠茶季活動結合三鶯地方產業特色，今舉行「三峽綠茶季-峽午茶.野餐趣」開幕式活動，由侯友宜、北大校長李承嘉、北大高中校長施雅慧及三峽區農會理事長蘇俊龍攜手封茶祈福。三峽茶農也在碧綠市集，販售碧螺春及蜜香紅茶，以及碧螺春磅蛋糕及瑪德蓮、蜜香可可布朗尼等特色甜點，並設有手作體驗及闖關遊戲。

另外，三峽農會也趁著綠茶季，結合在地三大資深茶農「黃文雄、周玉成、范添貴」推出限量200盒的碧螺春綠茶，該綠茶都是由3位製茶經驗超過50年的大師製作，從採摘、揉捻到加工等步驟全都是手工製成，民眾可在今明活動內，前往3名大師攤位或三峽農會鮮農直賣所購買。

侯友宜表示，這次活動號招在地茶農、商家、 學校及社團，產官學攜手促成產業鏈，除了可以感受到三峽濃厚的人文氣息，也可以讓學生走出校園、深入茶園，促成學生留鄉發展的契機。另外，活動現場不僅有在地特色文化，市府也投入各項行政資源，促進學校與在地團隊合作，協助青年移居創業工作，未來新北也會持續帶動地方創生、青年創業，促進在地就業生活。

農業局長李玟表示，為了推動地方農業創生，市府從2019年起就與在地團隊推動地方特色產業鏈，並集結大專院校成立農業創生大學聯盟，邀集大學生前進產地，協助農業創生團隊發展事業及產業，從就業、教育兩面向出發，而因應這次活動也推出9場茶鄉輕旅行，民眾也可報名走訪三峽茶園，探索地方產業。