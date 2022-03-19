驚悚！北市興隆路大樓外牆突倒塌 砸毀車輛急疏散住戶

台北市興隆路3段一處公寓外牆崩落，市議員游淑慧19日表示，去年曾質詢頂樓違建及外牆附掛過多冷氣主機問題，她問北市建管處會不會讓外牆承受過重負擔，得到的答案竟然是「應該不會」，她認為今天外牆剝落情況可能與過重無關，但市府對於老舊建築各種風險，應更嚴格評估與預防。

游淑慧今指出，台北市的老舊房屋公安問題層出不窮，外牆磁磚剝落砸傷路人也實有所聞，還好事故不是發生在鬧區，樓層也沒有很高，否則後果不堪設想。

她表示，老屋結構問題是很難逆轉改善，但如果是住戶繼續加重負擔，則是可以預防的風險，建管處不應以於法無據就放任不管。

游淑慧說，去年她一直質詢關於頂樓違建及外牆附掛過多冷氣主機問題，但一直沒有得到建管處積極而正面的檢討。她問建管處老舊房屋外牆插滿了老舊、生鏽鐵架，上面又架滿重量不輕的冷氣主機，這真的不會讓建築物外牆承受過重的負擔嗎？結果得到的答案居然是應該不會，時她翻了翻白眼說，不要等有個案發生才願意檢討。

她認為，今天外牆剝落案件雖然可能跟負重無關，但老舊建築的各種風險，市府本來就應該更嚴格評估跟預防， 真的不要等發生事情才亡羊補牢。