光復高中張俊生飛身爆扣的身影。(高中體總提供)

去年灌籃大賽失利的遺憾，光復高中張俊生今年完全用實力彌補了回來！張俊生19日在HBL明星賽灌籃大賽，第一灌表演空中拉竿斜扣，接著第二灌完成有點難度的轉身背後雙手倒灌，最後拿到50分的滿分擊敗其他6名對手成功奪冠，張俊生說：「現在我沒有遺憾了！」

「這次兩次灌籃都照著我的設計走，因為我以為今年還有決賽，所以我還保留了一個大風車灌籃沒有表演，」張俊生表示，「我知道我是今年參賽選手當中最矮的，但沒有關係，我對自己很有信心，更重要的是，今年的球沒像去年比較滑。」

「在所有對手當中，我最欣賞鄒子羲的大風車灌籃，真的很漂亮，其實我知道今年很有機會奪冠，不過我也不敢輕視那些對手。」張俊三說，「至於我的下一步，目前我已經報名了政大、世新、輔大與虎尾等4間學校，就看最後會去那裡吧。」

至於三分球大賽方面，男生組由只拿14分的南山高中吳志鍇奪冠，「我原本想要參加灌籃大賽的，可是看到灌籃大賽之前大家飛來飛去，最後我很慶幸沒有報名灌籃大賽，而是參加三分球大賽。」女生組冠軍則是金甌女中的邱詠鈴，她拿下了17分。