中央單位主管視察台中市和平區梨山地區幸福巴士2.0試營運情形。（台中市政府提供／盧金足台中傳真）

交通部政務次長陳彥伯19日率領交通部公路總局、台中區監理所等中央單位主管視察台中市和平區梨山地區幸福巴士2.0試營運情形，由台中市政府交通局長葉昭甫陪同，並代表市長盧秀燕感謝交通部對梨山地區偏鄉交通的重視，交通局滾動檢討梨山幸福巴士2.0營運績效，並持續爭取交通部給予偏鄉交通運輸服務營運經費補助。

葉昭甫表示，市府感謝交通部在中央法令修法及經費協助下，全力促成「梨山1路」幸福巴士能夠順利試營運，解決在地居民缺乏合法運具的問題。梨山地區幸福巴士「梨山1路」自今年1月24日起試營運，主要服務和平區梨山里及平等里範圍內的4大部落，規畫定班定線及彈性路線，輔導在地梨山社區發展協會營運，並招募在地駕駛，以「在地人服務在地人」理念，增加在地居民就業機會，期望達成偏鄉運輸服務永續經營。

經統計至3月14日止，梨山1路公車試營運總服務人次798人、總班次545班、總車公里1萬0169公里，試營運期間持續滾動檢討強化平台系統功能，調整路線班次時間，期望提升居民交通便利性，補足偏鄉公共運輸最後一哩路，照顧在地民眾就學、就醫及採買的日常所需。

葉昭甫表示，梨山幸福巴士試營運期間，交通局多次上山與在地民眾及駕駛面對面溝通，持續傾聽在地民眾搭乘聲音後滾動檢討，考量幸福巴士車型較小，不像傳統公車受限路幅寬度無法行駛，因此服務將可更深入部落居民生活圈，符合達成及門運送服務的便利。

幸福巴士在地人服務在地人精神完成階段性任務後，因大梨山地區擁有豐富的觀光生態，交通局未來預計再徵募更多車輛及司機，朝直達台中市區、客貨共載、觀光接駁等多元經營模式結合跨局處合作方式邁進，交通局已於近期提送計畫，向公路總局爭取明年度偏鄉交通營運經費600餘萬元計畫補助，希望交通部能夠持續支持梨山地區偏鄉交通發展。

葉昭甫強調，照顧偏遠地區居民交通權益一直是盧秀燕上任以來非常重視的政策，交通部率隊視察梨山幸福巴士試營運成果，顯見台中市政府的努力已經被中央看見，交通局期盼交通部及公路總局能夠持續挹注經費補助，並期許現階段梨山地區除了提供合法運輸工具外，也期望未來能在政府協助下，由在地人自主經營的多元化商業經營模式獲利。