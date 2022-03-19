今天在NBA場上湖人以128：123擊敗暴龍，詹姆斯(LeBron James)飆下36分為全隊最高，不過在這場比賽韋斯布魯克(Russell Westbrook)也成為致勝功臣，他在正規賽結束前投進壓哨三分，幫助湖人追平比數進入延長賽，同時他也拿下睽違已久的大三元成績。

Russell Westbrook tonight:



22 Points

10 Rebounds

10 Assists

4/7 3PM



CLUTCH pic.twitter.com/cYKxaCXMeG — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 19, 2022

韋斯布魯克今天上場41分鐘，拿下22分10籃板10助攻1抄截，投籃命中率44.4%、三分球57.1%(7中4)、罰球100%(2中2)，雖然整體命中率有待加強，但外線突出，這是他繼1月以來命中最多外線的一場比賽，而大三元數據也是今年首次。

在第四節剩下8秒左右，韋斯布魯克成功抄掉對手的球，穩穩運球到外線，在剩2秒時於對手面前拔起出手，球應聲入網，幫助湖人以116：116追平比數，剩下0.4秒暴龍無緣逆轉，比賽進入延長賽，對本季的韋斯布魯克來說，這是久違精采時刻，也讓低迷的他興奮怒吼。

RUSSELL WESTBROOK AT THE DEATH pic.twitter.com/zI4Eycbi1t — Rob Perez (@WorldWideWob) March 19, 2022

韋斯布魯克本季為球隊貢獻18分7.5籃板7.1助攻1抄截，雖然數據看似全面，但整體命中率僅43.3%，外線更是超低迷的28.6%，連罰球也只有67.1%，在進攻端通常都靠著強硬切入得分，投籃準心非常不理想，麵包、切板球時不時就會出現，此外平均失誤有3.8次，為全隊最多。