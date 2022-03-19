灰面鵟鷹年年過境八卦山，今年「鷹揚八卦」活動主場在彰化縣芬園鄉文德國小舉辦，大、小朋友賞鷹嗨翻 。（吳敏菁攝）

灰面鵟鷹年年過境八卦山，今年「鷹揚八卦」活動主場在彰化縣芬園鄉文德國小登場，縣長王惠美透過高倍望遠鏡欣賞鷹姿 。（吳敏菁攝）

灰面鵟鷹每年春季過境八卦山，多達2、3萬隻，是全國一大生態特色，「鷹揚八卦」已成了彰化生態觀光的品牌，今年邁入第29年，19日主場活動在文德國小登場，賞鷹平台等各視野良好的山頭，也吸引來自各地的民眾引頸、拿著望遠鏡，看到鷹群飛過心情跟著飛揚。

「鷹揚八卦」名列交通部觀光局觀光雙年曆國際級活動，今年主場設在芬園最高學府文德國小，不只導覽賞鷹，還推出特色市集、古道導覽解說等，參山國家風景管理處和彰化縣政府今年還特別與旅行社合作，推出5條結合賞鷹與農村體驗的特色遊程。

縣長王惠美表示，灰面鵟鷹年年從南台灣北返過境彰化，是彰化縣鳥和騰圖象徵，「南路鷹，一萬死九千」俗諺已是過去式了，保育意識抬頭，賞鷹活動吸引全國各地愛鳥人，難得大規模遷移生態大戲就在彰化的天空上演了，讓人也更進一步認識八卦山生態多樣性。

彰化縣野鳥學會表示，灰面鵟鷹過境集中在春分到清明之間，鳥會紀錄，平均過境數量多在2萬隻上下，近兩年最高還記錄到3.8萬隻，今年從3月以來，已有兩波過境高峰，分別是3月15日2818隻，16日3219隻，其餘天數也都有數百隻，預料接下來還有一波高峰。

彰化縣野鳥學會也表示，八卦山不僅灰面鵟鷹過境，還有大冠鷲、鳳頭蒼鷹、松雀鷹、東方蜂鷹等留鳥，真的是「鷹姿煥發」，保育山林守護了多樣生態的棲地。

鳥友林承昊說，灰面鵟鷹封「鵟」，就是遇雨逆勢上揚、風雨生信心，運氣好可以看到成千飛鷹盤旋八卦山脈的壯觀陣容，還有清晨起鷹、傍晚落鷹，急旋風的「鷹柱」奇觀，過境八卦山後，牠們繼續飛往北方繁殖地，生育下一代。