清華大學19日舉辦校園徵才博覽會，信義房屋與台積電、鴻海、友達光電等知名企業一起進入校園招募人才。特別的是，有清大畢業生進入信義房屋擔任不動產經紀人員，將「理科腦」發揮在房仲工作，理性幫客戶剖析買賣房屋過程所面對的問題並提出解決方案，深獲客戶信任，不僅升任店主管還獲得「房仲業奧斯卡」的金仲獎；為持續向質優清大人招手，信義房屋祭出不動產經紀人員、幕僚儲備幹部、數位科技人才等多元職缺，提供優厚薪資福利待遇。

信義房屋頂埔捷運店店長游榮哲擁有清大物理系學歷，畢業後第一份工作就加入信義房屋。游榮哲說，不同的學經歷造就每個人不同的思維，以他來說，雖然沒有選擇直接應用物理系所學的工作，但也能發揮在房仲日常上，每當客戶在買賣過程遇到問題，不知道該如何下決定，他不會舌燦蓮花拚命遊說，反而是協助分析，並歸納出不同做法可能帶來的結果，再讓客戶自己去思考；久而久之，客戶認為他分析、歸納的結論很精準，信任度就大大提升。

看準「理科腦」也能應用在房仲工作上，信義房屋也陸續釋出許多數位科技人才職缺，希望將「PropTech」房地產科技導入台灣房仲業界，此外，今年也推出保障年薪120萬的幕僚儲備幹部職缺，多元工作類型都很適合清大質優人才加入。因此，信義房屋今年也參與清大校園徵才博覽會，希望大舉攬才。

三類職缺亮點分別包括提供不動產經紀人員6個月保障底薪5萬元，以及業界首創的「30天工作鑑賞期」，若期滿發現志趣不合，由公司提供「5萬元轉職金」轉換跑道，培訓方面，也設有專任講師群提供百堂系列課程，且每季固定選拔店主管，提供多元透明的升遷管道；數位科技人才則有超過20種職缺，如雲端數據架構師、數據科學家、Python開發工程師、資安管理工程師、UIUX設計師等；幕僚人員的儲備幹部計畫則保障年薪120萬、最高可達150萬，並有為期2年的專業培訓，長期以升任主管職為目標。

信義房屋也表示，由於全台分店都是直營店，無論業務或幕僚人員，都享有具競爭力的薪酬福利制度，包括固定發放每年稅後營業利益1／3給同仁作為年終獎金、買賣房地產服務優惠、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」等。而即日起至5月中，信義房屋也會前進全台重點經營學校，持續招募質優新鮮人，詳情可上信義房屋人才招募網查詢。