高雄市警方16日起一連3天執行酒駕大執法專案，動員1350人次警力，攔獲104人酒駕；1名林姓男子和友人相偕至寶來露營，林男先抵達，在大自然洗禮下，高興地開喝高粱，隨後接到迷路友人來電，林男二話不說開車前往接人，未料途中因未開大燈，遇到巡邏警員，被測出酒測超標，當場被依公共危險罪送辦，讓林男忍不住直呼「真倒楣」。

高雄市警局3月16日起連續3天執行酒駕大執法專案，共動員17個分局1350人次警力強力取締，但仍有高雄民眾不甩警方，不怕酒駕的嚴重後果，依舊醉上路，警方3天以來共計開出104件酒後駕車罰單，其中舉發38件，機車34件、汽車4件，另超過標準值依公共危險罪送辦的則有移送66件，機車51件、汽車15件。

六龜分局寶來派出所警員高志峯、鐘崇銘18日晚間9時40分許，在寶來二巷附近，發現47歲林姓男子駕駛自小客車未開大燈，趨前攔查，警方發現林男渾身酒氣，當場施以酒測，結果酒測值超過0.32毫克。

警方調查，林男在周末假期和朋友相約到寶來露營，因為先抵達露營區，獨自喝了數杯高梁酒後，接到友人電話，友人告知不清楚露營區方向，因此迷了路，林男於是自告奮勇地開車前往接人，沒想到卻被警方查獲酒駕。

另小港分局漢民派出所警網19日上午9時32分許，在山明路和宏平路口執行巡邏勤務，發現駕駛休旅車的梁姓男子駛過路口，由於梁男車窗未關，眼尖的警方發現梁男未繫安全帶，趨前攔查，聞到梁男身上有酒氣，要求停靠路邊。

梁男向警方表示，他前一晚有喝酒，不知酒精退了沒，警方對他進行酒測，酒測值0.15毫克，雖未達移送法辦標準，但仍對梁男開出最高可罰12萬以下罰單，並移置車輛保管。

酒駕大執法高雄露營酒測值公共危險罪