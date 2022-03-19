第三十一屆時報金犢獎國際競賽全球校園創意分享會，至今已超過四十所學校共同舉辦，各校均各顯神通展現創意，迎接今年度賽事分享會的到來。

國立臺中科技大學校園創意分享會活動海報。(圖/時報獎執委會提供)

全球校園創意分享會開跑半個月，已走入全台各地共十九所大專院校、高中，包含國立臺灣師範大學、國立臺北商業大學、國立臺北科技大學、國立臺灣藝術大學、中國文化大學、世新大學、元智大學、中國科技大學、龍華科技大學、建國科技大學、修平科技大學、崑山科技大學、南臺科技大學、德明財經科技大學、佛光大學、玄奘大學、復興商工、景文高中等，現場氣氛歡騰，為了原創創意持續進步，如臺中科技大學更為校園創意分享會進行海報設計，將今年度金犢獎的原創精神發揮得淋漓盡致，各校師生對今年命題內容也胸有成竹，將在今年的時報金犢獎國際競賽大放異彩。

6636創意有限公司總經理紀淵字老師蒞臨校園創意分享會現場演說。(圖/時報獎執委會提供)

金犢創意分享會由國立雲林科技大學、亞洲大學、樹德科技大學、復興商工、大明高中、振聲高中等共同主辦，特別邀請上百位師生參與，同時大會邀請年度主視覺設計師6636創意有限公司總經理紀淵字、北市設計創辦人唐聖瀚、台灣邁肯傳播集團董事長暨執行長張志浩等業界知名大師，蒞臨分享會現場，提供創意的思維方向，為同學們補充創意能量，在原創的路上助一臂之力，共同爭取最高榮譽。

第三十一屆時報金犢獎國際競賽合作品牌眾星雲集，目前十七道策略單題目，包含：PChome 24h購物《心禮節》行銷企劃獎、台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎、永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎、保生大帝文創商品設計獎、AORUS「小鵰」形象IP設計獎、海底撈品牌形象設計獎、安慕希環保公益創意設計獎、康師傅紅燒牛肉麵廣告設計獎、映客IP周邊商品設計獎、永和豆漿產品形象包裝設計獎、旺旺集團廣告設計獎-產品類、旺旺集團廣告設計獎-品牌類、旺旺集團網路行銷企劃獎、旺旺集團IP周邊商品設計獎、旺旺孝親公益廣告設計獎、 “中華崑崙關·海峽兩岸情——血色雄關民族魂”設計獎、滄州城市旅遊形象設計獎

第三十一屆時報金犢獎國際競賽，自即日起至5/15截止收件，更多競賽詳情，請洽：