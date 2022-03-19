新北市議員李翁月娥與台灣環保協會於今日(19日)在徐匯廣場舉辦「關懷弱勢愛心市集」啟用典禮，特別邀請新北市社會局局長張錦麗女士到場共同揭幕，並邀請財團法人罕病基金會、福爾摩沙全台美業公益義剪團、財團法人育成基金會慈育庇護工廠、新北市自閉症服務協進會等公益團體共同參加。

徐匯廣場愛心市集是一個常態性的愛心市集，在每個月第三個禮拜六於徐匯廣場設攤，李翁月娥特別提供帳篷、攤位及場地，是為了讓身心障礙人士、罕見疾病病友以及所有的弱勢朋友們能夠有個進行義賣、募捐的場地。

李翁月娥期盼能藉由此次活動，達到拋磚引玉的效果，透過常態性愛心市集的活動，讓大家能攜手幫助弱勢族群，共同關懷弱勢族群，並為社會貢獻自己一份力量。

李翁月娥表示：「授人以魚不如授人以漁，感謝新北市政府提供我們這麼棒的一個場地。這個市集不僅僅是全新北市，更是全台灣第一個常態性愛心市集，未來在每個月的第三個禮拜六都會在我們蘆洲徐匯廣場舉辦，歡迎各位市民朋友們踴躍參與，一百塊不嫌少，兩百塊不嫌多，讓大家一起把愛傳出去。」