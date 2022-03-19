中央公園兒童遊戲場預計6月開工，並於今年底完工。（台中市政府提供／盧金足台中報導）

台中市政府建設局19日在中央公園舉辦「森林窩窩遊戲場工作坊」，邀請6至12歲孩子擔任遊戲場主人，一同到中央公園探索遊玩，從玩樂中發想並創造出想像中的中央公園兒童遊戲場，邀集台灣還我特色公園行動聯盟、朝陽科技大學景觀總顧問、台中遊戲場許願池、台灣身心障礙兒童權利促進會及地方民眾參與，陪同小小設計師們進行工作坊的指導及觀察。

建設局長陳大田表示，正積極辦理中央公園兒童遊戲場設置工程，為使公園內遊戲場空間及設施更符合地方居民的需求與期望，並增進公園設施機能、提升服務品質，形塑都市景觀，該工程於遊戲場規畫設計前期，即辦理參與式設計工作坊。

邀請台中在地小玩咖們，以6-12歲孩子為主擔任小小遊戲設計師進行遊戲設計發想。工程於今年初正式啟動，陸續辦理專家審查會議、民眾設計工作坊等，預計6月開工，並於今年底完工。

陳大田說，市府建設局目標在中央公園內打造極具生態特色且好玩、冒險刺激的主題遊戲場，提供不同年齡層的使用者多元且平等共融擁有公園遊樂的權利，滿足其對自我挑戰的渴望，促進孩子感覺統合、平衡力、專注力及人際互動等能力。

建設局表示，期望藉由工作坊中的玩樂互動交流，與大人們探索出孩子們對於遊戲場的期待與需求，藉此連結到遊戲場工程的實際設計內容，設計過程中也邀請朝陽科技大學、特公盟等各個不同專業背景的團體，一同傾聽孩子們的聲音，目標讓中央公園遊戲場成為一個真正落實兒童參與，且具備豐富遊戲功能的全民共融遊戲場。