俄羅斯中央銀行18日宣布，3月21日起將逐步恢復莫斯科證券交易所的交易。2月24日俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，震撼金融市場並引發投資人恐慌，隔天莫斯科證交所就宣布休市迄今。對於俄股可望恢復交易的消息，網友議論紛紛，有人斷言開盤就跌停，也有人質疑是不是戰爭要停了？

俄烏戰爭造成俄國股市崩盤，以美元計價的RTS指數2月25日收盤報936.94點，累計全周下跌32.66%；以盧布計價的MOEX指數報2427.50點，全周跌幅近31%。俄羅斯盧布也大幅貶值，從2月25日至28日跌幅逾30%，2月28日俄羅斯央行將基準利率從9.5%調高到20%，盧布一度出現反彈，但盧布兌美元屢屢觸及新低紀錄，3月11日跌到120.38盧布。

隨著西方國家聯手祭出制裁措施，俄羅斯境內物價飛漲，2月份通膨年率達9.15%，創2016年2月以來新高，有專家預測3月份通膨年率可能超過15%。

根據俄羅斯央行3月對18個相關組織進行調查，受訪經濟學家預測今年經濟將萎縮8%，是1994年來僅見。