病房內要保持安靜，不是保持莊嚴！1名女網友日前到醫院陪伴親友，但因為認為醫院冷氣太冷，於是帶了條「亮黃色」棉被裹住全身睡覺，照片曝光她笑說「好像帶錯被子，看起來好嚇人」，其他網友也留言「這好像是瞻仰用的顏色」、「不能蓋頭」。

該名網友在臉書「爆怨公社」發表1張照片，照片中她帶著1條金黃色的薄被帶醫院探望親人，當天睡在醫院時就將棉被裹住自己，被拍下照片後，她事後分享照片笑說「來病房過夜，好像帶錯被子，看起來好嚇人，是有多冷…到底」，她還說病人看到她的被子後「笑到病情加重」。

1名女網友日前到醫院陪伴親友，但因為認為醫院冷氣太冷，於是帶了條「亮黃色」棉被裹住全身睡覺，照片曝光她笑說「好像帶錯被子，看起來好嚇人」。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

1名女網友日前到醫院陪伴親友，但因為認為醫院冷氣太冷，於是帶了條「亮黃色」棉被裹住全身睡覺，照片曝光她笑說「好像帶錯被子，看起來好嚇人」。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

其他網友紛紛留言「來助念了，阿彌陀佛」、「這種肅穆莊嚴的視覺氛圍，有種想鞠躬的衝動」、「很莊嚴的顏色」、「這顏色母湯」、「連頭一起蓋」、「病房真的特別冷，不好睡，我都要自己帶棉被」、「這好像是瞻仰用的顏色」、「道理我都懂，但為什麼要披蛋皮」、「不能蓋頭」。

先前也有另名網友買了新的床單、枕頭套，但款式是白花花的底，配上鮮黃色波浪邊緣，讓他看了直呼「怎麼覺得怪怪的」，網友則笑說，「好可怕」、「睡一個功德圓滿」、「這睡上去，我應該會失眠，太莊重了」。