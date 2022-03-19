賴清德19日出席菅宮勝太郎宅成功老屋完工啟用典禮。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

副總統賴清德19日下午前往台東出席「菅宮勝太郎宅成功老屋完工啟用典禮」時表示，菅宮勝太郎宅的修復落成，等於保住過去90年以來的歷史記憶，也提供台日文化交流的平台基礎。他強調，很榮幸受邀見證這歷史性的時刻。

賴清德、台東縣副縣長王志輝等人推開5道防颱門後，象徵啟用典禮。賴清德致詞時表示，菅宮勝太郎宅成功老屋經過千辛萬苦，在新港教會牧師們一棒接一棒，以及立委劉櫂豪穿針引線，再加上地方政府的共同努力之下，終於完工。他很榮幸能受邀出席並見證這歷史性的時刻，除了要表達恭喜，也要感謝大家的努力。

「我要邀請大家以最熱烈的掌聲來感謝日本政府！」賴清德提及，在台灣疫情期間，日本捐贈450劑疫苗給台灣，隨即請台日交流協會高雄事務所副所長古田清史接受來賓們的掌聲。而台灣與日本的關係之所以非常密切，除了因為近年來，雙方在彼此遭遇天災時，互相協助以外，菅宮勝太郎宅也可以做為台日淵源深厚的見證。

新港教會指出，日治時期新港支廳長菅宮勝太郎辭去官職，因熱愛成功鎮，便在1932年於海岸邊打造東海岸少見的2層樓日式建築，並稱為菅宮勝太郎宅。隨著時間推移，這棟建築也曾做為成功鎮重要的醫療場所「高安診所」，於2003年登錄為台東縣政府歷史建物。2019年獲得文化部補助後立即展開修復程序，在縣府與教會的共同努力之下重啟新生，並持續對外開放舉辦活動，繼續寫下老屋的新史。

結束新港教會啟用典禮，賴清德及劉櫂豪在成功鎮農會安排下前往成功柑橘健康種苗場視察，賴清德表示，雖然這是他第一次來到這裡，但對於這裡生產的「肚臍柑」是久仰大名。

賴指出，政府照顧農民，提供農民緊急紓困、鼓勵青年從事農業，除了有農業天然災害救助，也推動農業保險、規劃農民年金，目的就是為了保障農業、保護農民，讓台灣的農業可以永續發展。