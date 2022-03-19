俄烏開戰以來，世界各地人民以行動力挺烏克蘭，披上藍黃國旗祈禱戰爭畫下句點。而俄羅斯3名太空人昨日(18)搭乘「聯盟號」順利進駐國際太空站，這是自戰爭以來首次執行任務。就有眼尖的媒體發現，太空人大方穿上藍黃色系飛行服與烏克蘭國旗相匹配，不免引發外界揣測暗中表態的味道。
據英國《衛報》（The Guardian）報導，3名俄羅斯太空人阿爾捷米耶夫(Oleg Artemyev)、馬特韋耶夫(Denis Matveyev)與科薩科夫(Sergey Korsakov)昨日(18)當地時間晚上8點55分，搭乘「聯盟MS-21」號太空船自哈薩克升空，歷經3個小時順利抵達國際太空站與其他7名夥伴會合，其中包括了2名俄羅斯人、4名美國人以及1名德國人。
從俄羅斯航太(Roscosmos)回傳的畫面可以看到，3名俄籍太空人身上穿了亮眼的黃色飛行服，搭配左胸那若隱若現的藍色條紋。報導指出，不清楚他們想要傳達的訊息。對此，聯盟號指揮官阿爾捷米耶夫笑著帶過，他說:「每位太空人都能選擇自己的衣服，其實倉庫裡面這款黃色的最多件，所以才選了這套。」
儘管俄烏關係持續緊張，早前才傳出美國太空總署(NASA)太空人范德海(Mark Vande Hei)可能因此遭俄羅斯報復，被丟包外太空。不過NASA隨即澄清，絕對不會讓這種事發生，一定安全將范德海送回地球。NASA局長納爾遜 (Bill Nelson)表示:「在俄羅斯國際太空站工作的伙伴都非常專業，不會隨便錯過與我國任務合作。即使地面情勢緊張，太空的我們仍保持良好互動。」
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