俄烏開戰以來，世界各地人民以行動力挺烏克蘭，披上藍黃國旗祈禱戰爭畫下句點。而俄羅斯3名太空人昨日(18)搭乘「聯盟號」順利進駐國際太空站，這是自戰爭以來首次執行任務。就有眼尖的媒體發現，太空人大方穿上藍黃色系飛行服與烏克蘭國旗相匹配，不免引發外界揣測暗中表態的味道。

據英國《衛報》（The Guardian）報導，3名俄羅斯太空人阿爾捷米耶夫(Oleg Artemyev)、馬特韋耶夫(Denis Matveyev)與科薩科夫(Sergey Korsakov)昨日(18)當地時間晚上8點55分，搭乘「聯盟MS-21」號太空船自哈薩克升空，歷經3個小時順利抵達國際太空站與其他7名夥伴會合，其中包括了2名俄羅斯人、4名美國人以及1名德國人。

The Russian astronauts arrived at the ISS today dressed in the national colors of Ukraine. 👍🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽pic.twitter.com/wdrANfpNW7 — Hey, Dave! (@davegreenidge57) March 19, 2022

Three Russian cosmonauts arrived at the International Space Station last night in flight suits made in the yellow and blue of the Ukrainian flag, in what appeared to be a daring statement against the war https://t.co/iBEGV12e63 — The Times (@thetimes) March 19, 2022

從俄羅斯航太(Roscosmos)回傳的畫面可以看到，3名俄籍太空人身上穿了亮眼的黃色飛行服，搭配左胸那若隱若現的藍色條紋。報導指出，不清楚他們想要傳達的訊息。對此，聯盟號指揮官阿爾捷米耶夫笑著帶過，他說:「每位太空人都能選擇自己的衣服，其實倉庫裡面這款黃色的最多件，所以才選了這套。」

儘管俄烏關係持續緊張，早前才傳出美國太空總署(NASA)太空人范德海(Mark Vande Hei)可能因此遭俄羅斯報復，被丟包外太空。不過NASA隨即澄清，絕對不會讓這種事發生，一定安全將范德海送回地球。NASA局長納爾遜 (Bill Nelson)表示:「在俄羅斯國際太空站工作的伙伴都非常專業，不會隨便錯過與我國任務合作。即使地面情勢緊張，太空的我們仍保持良好互動。」