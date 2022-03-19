俄羅斯一方面在烏克蘭戰場陷入膠著，另一方面又遭遇國際制裁，總統普丁面臨的壓力不小，而他的健康狀況和未來動態，也成為外界關注的焦點。政大外交系副教授吳崇涵直言，有誰在面對戰爭時還能睡得很好？他更指出，若俄羅斯戰敗，普丁可能會遭遇政變或暗殺，所以他現在也在為此進行準備要如何防範。

吳崇涵今天(19日)在政論節目《新聞大白話》中表示，普丁面臨的壓力很大，因為現在是在打仗，不是玩扮家家酒或電腦遊戲，每個決定都牽涉到很多人的性命，同時還要兼顧俄國國內的失業率、通貨膨脹等問題，所以他會看起來沒經神、睡不好，「哪一個人打仗的時候睡得很好？」烏克蘭總統澤倫斯基天天上新聞，他也睡不好。

吳崇涵指出，專制獨裁的領導人最怕政變、暗殺，他們的民意基礎不在於選舉，因為他們的選舉很容易操控。吳崇涵認為，普丁要找人試毒、把人都換一次是有道理的。且他若要確保未來的政治生命，一定要打贏，沒有打贏一定被清算，「他如果打輸了，會被政敵軍事政變，不然就是被暗殺，現在就要去防」。

此外，普丁18日在莫斯科的盧日尼基體育場(Luzhniki Stadium)舉辦大型集會，以慶祝克里米亞「回歸」俄羅斯8周年。此外，他也在演講中強調，俄羅斯將會在烏克蘭獲得勝利。莫斯科警方表示，該活動有超過20萬人在盧日尼基體育場與周圍參加，並舉著挺戰的符號「Z」狂歡。