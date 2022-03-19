台積電經過前一日報復性噴漲逾4.3%（或24元）後，周五（18日）多頭攻勢中斷，終場小跌1元，尾盤卻爆出逾24000張大量，是全日成交量的一半以上，嚇到不少散戶，認為有內行人得知內幕消息，下周一準備發動攻勢。對此，專家表示，這是因為台灣富時指數季度調整生效的關係，台積電等相關成分股都有法人的被動權重調整，新光金、聯電、中鋼同樣有大單拉抬，下周被尾盤影響的個股股價，部分會回到合理的股價範圍。

台股18日尾盤爆出761億大量，推升大盤由下跌29點翻紅上漲8點，收在17456點，連兩日站穩年線之上。

台積電當日尾盤也出現單筆超過24000張巨量，占了全日總成交量46207張的一半以上，並拉抬2元股價，終場小跌1元，收在581元。不少投資人看到爆量甩尾，以為有高人知道內幕， 認為下周一股價可能往上，在不明就裡的情況下，紛紛搶進暴買盤後零股，帶動零股成交價衝上583元，不過外資18日是賣超台積電1492張。

前外資操盤手、摩爾投顧分析師張貽程指出，與富時國際合編之台灣指數系列季度調整，18日盤後生效，因此台股尾盤爆出761億大量，其中，最受關注的是台灣50指數成分股，例如開發金被重新納入台灣50指數、最後一盤急拉5個價位，並爆出13萬多張大量，其他成分股也都有法人的被動權重調整，會看到各族群包括新光金、聯電、聯發科、中鋼，甚至中華電都有大單拉抬，這些純粹是指數被動調整的現象，不是什麼驚人消息，相信下周被尾盤影響的股價，有些會慢慢回到合理的股價範圍。

他也提醒，富時指數（FTSE）季度調整日是每年3月、6月、9月、12月的第三個星期五，因此台股遇到富時季度調整出現爆量甩尾都屬正常，投資人不必太驚慌、也別想太多。