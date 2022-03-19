Known as the 'Chonker of Donetsk' this brave Ukrainian sleeper agent has hampered Russian supply lines by capturing over a dozen field kitchens. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/Y9mBLjtXaI — Global Conflicts (@Globe_conflicts) March 17, 2022

俄羅斯在春季地面融雪泥濘、自身後勤能量又不足之下，於烏克蘭的攻勢進展緩慢，近期網路上又瘋傳，有一名偽裝成親俄民兵的烏克蘭人，已在敵後偷走十多輛俄軍的野戰廚房，嚴重打擊其本來就不足的糧食補給，被民眾稱為「頓內茨克肥貓」（Chonker of Donetsk）。

近期有一則文章在推特上瘋傳，稱有一名潛伏在俄軍佔領區的烏克蘭人，採取一種既勇敢又有創意的方法，來打擊俄軍與親俄民兵的補給線，那就是偷走十多輛卡車型的機動軍用野戰廚房，讓俄軍本就難以維持的後勤體系「雪上加霜」。

這項消息在網路上獲得廣泛流傳，甚至有日本同人漫畫家特別為這位身材圓潤的勇者，繪製了一幅身背肉塊與伏特加、口咬香腸、手上還抱著火腿和其他物資的「真男人不回頭看爆炸」式插畫。

不過此消息的真實性遭外界懷疑，因為原始推文所使用的照片，左上角標誌屬於烏東分離主義勢力「盧甘斯克人民共和國」（Lugansk People's Republic）的民兵組織「盧甘斯克人民軍」（People's Militia of the LPR），顯示此人曾接受該單位的拍攝；且他還疑似出現在多部不同的影片中，不太可能是潛伏的烏克蘭特工。

資訊戰是戰爭中重要的一環，特別是網際網路存在的現代，可供該作戰利用的媒介遠超以往，也讓烏克蘭與俄羅斯不僅須在現實廝殺，於虛擬世界同樣持續正面交鋒，對內穩定軍心、提升士氣，對外尋求支援、打壓敵方氣勢等。