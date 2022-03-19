台中市北屯區環太東路19日驚傳夫妻持刀傷害案件，35歲魏姓男子跟34歲王姓女子，發生爭吵，當時魏男精神狀況失控，到廚房拿起刀子自殘，王女趕緊制止，2人頸部皆受傷，58歲岳母則在拉扯中左手被輕微劃傷，而魏男夫妻6歲女兒在屋內，受到驚嚇，消防救護員到場將受傷3人送醫，後續通知社會局協助；魏男及王女仍在醫院治療，由警方派員戒護進一步偵訊釐清。

警方指出，34歲女子因與丈夫發生口角，遭丈夫持刀劃傷頸部，傷口約6公分長、3公分寬，意識清楚，醫院處理傷口縫合，尚無大礙。魏姓男子左側頸部刀傷、意識清楚，經急診室輸血、電腦斷層檢查，轉院後透過壓迫止血，處置後無生命危險，58歲岳母因拉扯間僅左手血腫無大礙。

警方初步調查，魏男與妻子王女平日與岳母及6歲女兒同住，因上午情緒極不穩定，王姓妻子剛開始安撫丈夫情緒，卻不慎爆發口角衝突，魏男拿刀自殘，劃傷左側頸部，王女上前制止，頸部也遭劃傷，一旁岳母見狀空手奪刀遭波及，左手被刀劃傷，3人送醫救治。

警方指出，魏男及王女年僅6歲的女兒，因周末假日放假在家，被爸爸拿刀傷人的舉動嚇到，目前交由受輕傷的祖母照護，後續連絡社會局進行後續處理，詳細案發原因將仍待警方進一步偵訊釐清。

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