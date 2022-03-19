蘆荻社區文化中心19日舉辦「十周年轉型發刊改版茶會」，現場彷彿社區同樂會，來自三重蘆洲勞動百工、對地方文史藝文感興趣的社區民眾、雜誌受訪者與編採團隊，三蘆社區報讀者、與長期推動地方文化紮根的地方好朋友參與。

蘆荻社區文化中心舉辦十周年轉型發刊改版茶會，社區組織與來賓蒞臨，包含蘆洲李宅李力群董事長、三重百年古厝崇德居主人林瑞昌、九芎公燈篙會會長張福堂、地方軒社合義社神將會李添財社長，代天府守護者許素華，東洲製藥陳泰然董事也到場關心。

社長莊妙慈現場分享：『社區報十周年，初心未變，是一份地方刊物，是報導地方的媒體，也是一起與社區發展的行動者。這次社區報轉型發刊，需要地方的支持，讓這份刊物有機會繼續存續下去，地方報導地方』。

由素人組成的編採團隊，年齡橫跨20到70歲，非專業背景訓練，生活居住勞動在三重蘆洲，從生活者的角度報導地方，發掘地方公共議題。現任職保全公司的總編輯 李鴻源說：『以前報紙一篇最多只能放500字，現在轉型為雜誌，更能深度報導！這次主編〔生活萬花筒-中央路二手市集〕，從舊物重生與市集主人角度報導蘆洲在地另類風景。

國小畢業、66歲擔任副總編輯的李麗卿說：『我這輩子從來沒有寫過這麼多字，在〔百工群像〕專欄中，特地以春分萬物復甦的意境，專訪〔修復〕達人，包含行動腳踏車醫生、鐘錶專業大師與修鞋師傅。

刊物主角也現身分享，蘆洲直轄市定三級古蹟保和宮大殿右側虎堵的創作者就是李家進，現年62歲的李家進17歲時還是石雕學徒，他分享當年刻壞的虎眼，並感慨當年石雕的師兄弟們因塵肺症都相繼離開。這份地方刊物是三重蘆洲的最佳伴手，不僅報導記錄地方，也作為外地人認識三蘆的親善大使，也歡迎訂購支持地方媒體的自立茁壯。