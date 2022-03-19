流水席菜色豐富多樣，不少人吃飽喝足後也會將料理打包帶走，不過一名男網友替做流水席的友人PO文，表示最近有不少客人吃飽後想打包雞湯，竟連「雞湯的甕」也一起打包帶走，讓友人相當困擾，因此發文呼籲，「雞湯可以帶走但甕別拿，這是生財工具別再帶走」。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文表示，有位做流水席的朋友和他分享，很多客人吃飽後會把剩餘的料理打包回家，雞湯更是多數人喜歡打包帶走的料理之一，但最近有不少人打包雞湯時，會直接把裝雞湯的甕也一起帶走，讓友人相當困擾。

原PO進一步指出，若流水席結束後發現有餐具被拿走，就是主家要負責賠償，但多數業者會擔心因此得罪客戶，最後只能自掏腰包買新的，而為了避免類似情況不斷發生，友人才決定請他發文呼籲，「雞湯可以帶走但甕別拿，這是生財工具別再帶走」。

不少人會將雞湯連甕一起帶走，讓業者相當困擾。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社二館）

貼文一出，不少網友也大吃一驚，「這真的太誇張了」、「第一次看到連甕都帶走的」、「連甕一起打包的人，臉皮是水泥做的嗎」、「打包菜就好了，餐具再怎麼喜歡也不會帶走，我會回家自己買新的」。也有網友分享，「所以現在很多流水席出到最後幾道菜時，負責端菜的工作人員會巡視桌面，避免不該被帶走的東西被帶走」。