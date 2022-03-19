由日本丸紅株式會社百分百持股的辰亞能源，日昨拿到台灣三大壽險公司（中國人壽、全球人壽及新光人壽）挹注15億元投資，士氣大振。辰亞表示，三大壽險資金除用在已建置的「彰濱崙尾東一號暨二號電廠」上，還有今年動工的「崙尾東三號」，接下來還有台南學甲地面型電站二期，正在土地整合的魚電共生案場。今年總裝置容量，會先達到原規劃的300MW容量以上。

對於三大壽險注資，辰亞能源總經理游祥益指出，太陽能前期投資金額很大，但有長達20年現金流穩定收益，符合保單給付長達10年、20年的民間壽險公司需求，因此合作。

游祥益所提的穩定收益，指的是案場完工與台電簽下一般購售電合約(PPA)，由台電依簽約躉售價格收購20年，保證收益。不過，現在企業對綠電需求若渴，直接賣給廠商價格可能比台電更高。

對此游祥益說，簽企業購售電合約(CPPA)，直接轉供賣電給給有需要綠電的廠商有在規劃，確實也有不少人前來洽談，不只科技業，連律師事務所、銀行等都說需要綠電。辰亞目前就是選擇某些案場配合買主，先小量試行直轉供，以後視需要再調整(擴大)。

辰亞蓋好的「彰濱崙尾東一號暨二號電廠」，是全世界最大海上型太陽能電廠，新的彰濱工業區的「崙尾東三號電廠」，今年也已開工，裝置容量為67MW。還有台南學甲地層下陷區，二期計畫也送能源局審議中。

辰亞目前累計持有太陽光電裝置量達 260MW，預計今年隨部分案場完工，可再新增 80到100MW，累計總裝置量達到當初預期的300MW以上。

魚電共生案場會是辰亞未來業務重點，目前正積極做土地整合，要有成績，游祥益說「需要一些時間」。對於其他再生能源，像是陸域風機、儲能等，辰亞也都有在評估。