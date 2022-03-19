歐冠最後8強名單在前天正式出爐，而昨天晚上則舉行了抽籤儀式，衛冕軍切爾西將對決皇家馬德里、奪冠呼聲最高的曼聯對上馬德里競技、拜仁和利物浦的運氣不錯，分別對上實力較弱的比利亞雷亞爾和里斯本，而戰火將於台灣時間4月6日點燃！
台灣時間4月6、7日凌晨8強首輪賽事將展開，4月13、14日則進行次輪比賽，4強對戰組合將由曼城、馬競勝者對上切爾西、皇馬勝者，里斯本、利物浦勝者對上比利亞雷亞爾、拜仁勝者，首輪4月26、27日進行，次輪5月3、4日進行，最終決賽在5月28日於巴黎法蘭西體育場展開。
上周在比利亞雷亞爾拿下尤文圖斯、切爾西強壓里爾後，歐冠最後8強球隊出爐，這其中雖然少了C.羅納多(Cristiano Ronaldo)和梅西(Lionel Messi)，但還是有不少球星坐鎮，像拜仁就擁有新科世界足球先生萊萬多斯基(Robert Lewandowski)，他將率領球隊達到另一個高峰。
隨著8強名單出爐，外媒《bet365 ES》也公佈了奪冠賠率，曼城以3.00居首，排第2的是利物浦4.00、第3拜仁4.50、第4切爾西9.00、第5皇馬10.00、第6馬競17.00，比利亞雷亞爾、里斯本則以67.00並列最後，如今公佈了對戰組合，沒有意外拜仁和利物浦能強勢出線，其他對戰則還有點懸念。
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