驚悚！北市興隆路大樓外牆突倒塌 砸毀車輛急疏散住戶｜中時新聞網

北市文山區再興社區內某大樓5樓陽台今（19）發生外牆嚴重坍塌，大量磁磚碎片掉落到1樓，照片中1輛轎車停在自家鐵門前慘遭樓上大塊磁磚砸中，車頂當場被砸凹、破大洞，連擋風玻璃也幾乎整塊被砸凹碎裂，車身旁還有好幾塊大型磁磚塊，整台車幾乎變成另類「敞篷車」，嚇壞住戶。

警消指出，下午1時40分左右，興隆路三段255巷某大樓外牆倒榻，消防人員到場時疏散大樓內約20名住戶，確認現場無人受傷，但停在樓下的1部自小客車身，遭磚頭、石塊砸毀，初步了解，樓層可能因老舊失修而坍落，警方已轉報建管處及環保局，進行後續清理及釐清事故。

北市文山區「再興社區」某大樓5樓陽台今（19）發生外牆嚴重坍塌，大量磁磚碎片落到1樓。（警方提供）

警方提供的疏散影片中，還有1名警察雙手抱著2個孩子從樓梯逃離大樓，大量住戶帶著自家幼童倉皇逃出，並在外頭空曠處等待，因現場鄰近文山關愛之家，不少幼童當時被嚇壞，據悉現場共有45名孩童以及25名大人逃出，共計70人，

北市建管處專委鄭大川今指出，事發後立即派人前往查看，立即封鎖危險區域，並要求屋主改善、修理，另將邀集專家前往勘查了解外牆崩落原因。