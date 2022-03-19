有名正妹因經痛、胸悶等不適症狀，經親戚介紹前往整復所調理，整骨師傅幫正妹2次整復過程中，舔、揉胸部、指侵、磨蹭下體得逞，還辯稱「胸部不會變硬是因為性無感」、「這樣會使陰道濕潤、經期較順」，正妹誤信正常療程，但還是與母親告知詳情後報警提告；法官依對受照護之人利用機會性交罪2罪，合併執行1年4月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

依據判決書記載，一名正妹阿芳(化名)因有經痛、胸悶、腰痠背痛等不適，透過親戚介紹前往嘉義1間整復所找師傅整骨；110年3月整骨師傅先為她進行正常按摩，隨後解開她的內衣，按摩胸部中心點稱「胸部不會變硬是因為性無感」，再以舌頭舔她胸部，並脫下內褲以指侵得逞辯稱「這樣會使陰道濕潤，讓經期較順」，她未感不舒服，誤以為是正常療程。

同年5月中旬，阿芳又到整復所，整骨師傅問她「月經是否比較順，有胸悶嗎」，並開始進行正常按摩，隨後解開她的內衣，用手揉胸部及用嘴舔胸部、耳朵、嘴巴，再脫下她內褲指侵得逞，整骨師傅反問她是否有性經驗，並隔著內褲磨蹭她的下體，還問「有感覺嗎」，她有感不舒服，但還誤信此為正常療程，直到她返家告知母親詳情後報警提告。

嘉義地院審理，整骨師傅坦承因一時衝動犯錯，審酌整骨師傅對阿芳進行民俗療法，取得阿芳信任，對其進行猥褻、性交行為，侵犯他人性自主權，造成心理受創；整骨師也與阿芳達成調解；法官依對受照護之人利用機會性交罪，共2罪，各處有期徒刑10月；應執行有期徒刑1年4月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束。