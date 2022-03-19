桃園市美福倉儲大火悶燒，讓蘆竹、南崁地區飄散惡臭，許多學校接到家長要求戶外體育課改為室內課，距離美福倉儲車程僅5分鐘的南崁高中，校方更是自掏腰包每班發放500元冷氣儲值卡，讓學生閉門關窗開冷氣。

「味道真的很臭，吸久會頭暈甚至咳嗽！」南崁高中校長陳家祥表示，第1、2天剛發生火災時味道最重，雖然後幾天在消防人員灌救下已在殘火處理，但有時還是會飄出陣陣惡臭，辦公室窗外方向剛好就是美福倉儲，只要看到有濃煙竄出就會趕緊通知師生戶外課一律改為室內課。

陳家祥說，全校總計有42個班級，為了讓教學環境有較好的空氣品質，16日已用校內經費發給每班級各500元冷氣儲值卡，讓學生閉門關窗開冷氣，不過現在仍處於疫情期間，因此會保留1扇窗戶讓空氣流通。

光明國中校長何信璋坦言，火災剛發生時的確接獲不少家長反應，詢問校方是否可以開冷氣，不過學校的冷氣設定在溫度超過28度以上才能開啟，無法因應空汙緊急打開，需要再請廠商來調整全校冷氣的溫度設定。

教育局強調，火災屬緊急事件，雖然空品指標沒有超過紅色警示，但對學生上課造成嚴重影響，可不受溫度須超過28度以上的條件限制。在用電安全無虞前提下，戶外若出現空氣品質不佳等特殊情形，需要關閉門窗時可使用冷氣。

工廠大火造成空汙，環保局日前在蘆竹區增設1個臨時空品測站，美福倉儲17日殘火處理完畢，原預計21日撤站，豈料18日晚間又復燃，經評估決議延長臨時測站的設置期間，為民眾的空品健康把關。