國巨洋傘文創園區是首座以洋傘為主題的觀光工廠，正在進行經濟部觀光工廠評鑑程序中。（陳夢茹攝）

國巨洋傘文創園區即日起至3月31日為試營運期間，可免費入園。（陳夢茹攝）

國巨洋傘自1984年創立，多年來製造平價雨傘、高級仕女洋傘等，現更擁有「洋傘界LV」的美譽，2016年耗資3億元於桃園市大園區打造「國巨洋傘文創園區」，19日啟用，最特別的是戶外有「降雨體驗廊道」，讓民眾親自體驗傘的魅力。

國巨洋傘文創園區占地約630坪、總樓地板面積約1350坪，建物以生態、節能、減廢、健康等理念為基礎打造，為落實館內低碳園區環境，整棟建物採用Low E雙層玻璃打造，還有空調節能、自然採光節能，戶外降雨體驗廊道更是利用雨水回收再利用的功能設計。

桃園市長鄭文燦表示，國巨洋傘替許多國外知名品牌包括LV、CELINE、BURBERRY、FENDI等代工，見證過台灣雨傘王國的興衰，而桃園目前有32家觀光工廠，國巨洋傘文創園區是首座以洋傘為主題的觀光工廠，正在進行經濟部觀光工廠評鑑程序中，期盼國巨洋傘能成為桃園的代表物，他更直呼「美濃油紙傘、桃園國巨洋傘！」。

國巨洋傘董事長李銘智說，過去古人習俗總說不能送傘，會讓感情跟緣分散掉，但他則認為「傘緣善緣，幸福百年」。他表示，非常感謝這塊地的地主，地主原本很捨不得、不願賣地，在他三顧茅廬不斷詢問下，地主到廟裡詢問神明意見後才下定決心願意賣地。

國巨洋傘文創園區目前正在進行觀光工廠評鑑及申請環境教育設施場所認證。即日起至3月31日為試營運期間，可免費入園，每周三至隔周一上午9點到下午5點開館，售票至下午4點，票價分為全票100元、優待票50元，門票可折抵全館消費。