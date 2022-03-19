王仁甫讚嘆廖科溢的聲音很有質感。（中視提供）

金鐘主持人廖科溢日前受邀上中視《飢餓遊戲》，對節目的禁食賽制，他坦言一整天下來已經餓到沒感覺，但是餓得很開心，「玩遊戲還可以減肥，對我來說是一件非常值得期待的事。」

廖科溢主持過不少旅遊節目，富有磁性的嗓音讓王仁甫誇「講話很有質感」，為了讓他多獻「聲」，讓廖科溢取代主持群介紹節目場景，王仁甫還開玩笑對他說：「經過30年後，你就會頂替盛竹如大哥了。」

廖科溢還在節目中展現暖男特質，賽前被問誰最可能會失敗，他竟默默舉手：「沒有人願意承認就要跳出來承認一下，總是要給人台階下。」他同樣身為外景主持人，卻鮮少上實境競賽節目，透露會接下這次通告是因為「對年輕時偶像5566的好奇」，而3人的主持默契也令他十分佩服。

特別是孫協志，因為連錄2天腳受傷，仍卯足全力完成挑戰，敬業精神讓廖科溢很感動：「真的是用生命在玩，可以感受出他們在節目的熱忱，難怪這個節目這麼成功。」該集於明（20日）晚8點在中視播出。