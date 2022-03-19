嘉義大學蘭潭校區舉辦台灣中南區手沖咖啡交流賽。（廖素慧攝）

喝咖啡風行全台，校園也飄咖啡香，嘉義大學咖啡研習社團19、20日兩天在嘉大蘭潭校區舉辦台灣中南區手沖咖啡交流賽，有來自台中以南的7所大專院校學生及咖啡愛好者共40支隊伍與賽，活動總召劉俊宏期許將此賽會在嘉義傳承下去。

劉俊宏是嘉大4年級學生，他表示，嘉大咖啡研習社已舉辦3屆交流賽，一年比一年還有規模，此次是第4屆，除了台中至台南多所大專院校學生組隊參加，還增加社會組的賽程，有咖啡愛好者也來參賽，賽程有2天，賽況也更有挑戰性、競爭更激烈，還有相關的市集活動。

劉俊宏說，此次賽會請到黃惠雪、楊倩如、甘美花、詹閔凱等4位專業老師到場盲測及評選，對每1組現沖咖啡的風味、酸值、平衡性、口感、餘韻及整體性等方面評分。

劉俊宏說，嘉大咖啡研習社成立至今約10年，近幾年隨著喝咖啡的風氣盛行，有愈來愈多同學在念國高中時就接觸咖啡，還有更追求咖啡的品質，從喝超商、速食店的咖啡，進展到自己沖煮咖啡，咖啡研習社員也成長到100多人。

劉俊宏說，咖啡社定期邀請不同老師來分享咖啡相關的知識及煮咖啡的技術，也有社員未來想創業開咖啡館，非常認真學習，頗有收穫。

嘉大表示，此次參賽隊有台中教育大學、彰化師範大學、大葉大學、逢甲、東海、中山大學及地主嘉大等7所大專校院學生與社會人士共40組隊伍參賽。

嘉大學生事務處學務長唐榮昌表示，在疫情期間要籌辦比賽很不容易，籌辦過程的各種細節規畫及安排都是經驗的累積，有助於未來進入職場就業。