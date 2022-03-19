桃園八德國中田徑創歷年最佳成績，2名9年級學生分別在1500公尺、跨欄及跳遠項目有優異表現，雙雙獲得代表桃園到全中運比賽的資格。

9年級學生楊芷芸從國小因接觸排球社，產生興趣後開始往排球選手的道路精進自我，不過國一時因就醫發現脊椎側彎嚴重開刀，斷了排球路，但熱愛運動的她不願放棄，因此改練田徑，這次在港都盃100公尺跨欄第2名、跳遠第3名。

楊芷芸笑說，改練田徑時常常肢體不太協調，有過一段撞牆期，這次已是自己最好的成績，不過能希望能在全中運繼續突破，會做好萬全的準備迎接賽事。

9年級學生潘奕廷則是長跑型耐力選手，他表示，小學4年級時因為體適能需要跑800公尺，那時候就發現自己很喜歡田徑、也擅長需要耐力的長跑，這次港都盃1500公尺跑出4分26秒，獲得第8名。

潘奕廷坦言，1500公尺需要很大的耐力，在田徑項目訓練時，課表足足短跑選手多上許多，畢竟距離長、趟數多，要花的訓練時間也要更長。對於全中運比賽的想法，他對自己喊話「不要跑得這麼保守，要更放開才能突破自己」。

八德國中學務主任洪偉新則說，由於學校的男排、女排較為知名，而田徑類這次有2名學生代表桃園參加全中運，是近10年來田徑項目的最佳表現，校方會給予選手鼓勵與支援，讓他們無後顧之憂地展現自己。