不斷更新》烏總統澤倫斯基新談話曝 再邀普丁「是時候談談」 18:382022/03/19 中時新聞網 徐沛琪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。(圖/截自澤倫斯基FaceBook) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 18:00 CNN報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）19日於臉書更新一段談話，呼籲俄羅斯立刻進行和平談判。 影片中澤倫斯基提到，馬上展開一場和平、公正、安全的談判，才是俄羅斯減少損傷的唯一機會，否則禍害將荼毒好幾代子孫。更進一步說道:「我希望每個人都能聽到我的聲音，尤其是莫斯科。是時候見面了、是時候該談了，是時候恢復烏克蘭的領土完整性及正義。」 🇺🇦This evening's message to #Ukraine from @ZelenskyyUa "Meaningful peace & security talks for Ukraine are the only chance for Russia to reduce the damage from its own mistakes. It's time to meet. Time to talk. It is time to restore territorial integrity & justice for Ukraine." pic.twitter.com/cXzqdrB28z— Christopher Burgess (@burgessct) March 19, 2022 何溢誠快評》拜登再澆台獨派冷水 烏克蘭大咖曝「停戰時間點」 前國防部長6字警告震撼人心 #澤倫斯基 #談話 #俄羅斯 #不斷更新 #總統 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國戰會論壇》台灣選邊？應慎防「烏克蘭陷阱」（張明睿） 00:122022/03/19 海納百川 不斷更新》俄祭匕首超高音速飛彈 摧毀烏地下彈藥庫 07:362022/03/19 國際 民進黨：拜登談話凸顯了美國對台承諾堅如磐石 15:252022/03/19 政治 俄羅斯若打輸烏克蘭 政大教授曝普丁2下場 18:012022/03/19 政治 太驚悚！俄在烏克蘭上演同1套劇本 這國人嚇壞了 10:482022/03/19 國際 和烏克蘭談判 俄曝卡在這裡 08:482022/03/19 國際 華碩沒退出俄羅斯？ 耶魯大學1驚人名單曝光 PTT鄉民炸鍋 17:242022/03/19 財經 日本擬3／23直播澤倫斯基國會演說 地點待協調 15:062022/03/19 國際 美國防情報局憂普丁動用核武 前空軍副司令斷言結局 09:002022/03/19 政治 美眾院通過 撤銷俄、白俄最惠國待遇 04:102022/03/19 財經要聞 社評／北京應調和俄羅斯與歐盟 04:102022/03/19 焦點新聞 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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