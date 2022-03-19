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CNN報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）19日於臉書更新一段談話，呼籲俄羅斯立刻進行和平談判。

影片中澤倫斯基提到，馬上展開一場和平、公正、安全的談判，才是俄羅斯減少損傷的唯一機會，否則禍害將荼毒好幾代子孫。更進一步說道:「我希望每個人都能聽到我的聲音，尤其是莫斯科。是時候見面了、是時候該談了，是時候恢復烏克蘭的領土完整性及正義。」