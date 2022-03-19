日本女星廣末涼子14歲拍廣告出道後，和許多男神都合作過，清新脫俗的外表還有穠纖合度的身材，讓她被封為「20世紀末最正美少女」，儘管已經歷兩段婚姻，生了3個孩子，仍保養得相當好；近期廣末涼子籌備親自執筆的散文集，穿上熱褲拍宣傳照，大秀超絕美腿，網友一看驚呼「不像生過小孩」。

廣末涼子出道28年，在日本是影視歌三棲女星，能演能唱實力早已獲得肯定，近年影視作品減少，令粉絲感到很可惜，都希望女神有更多公開露面的機會；近期廣末涼子決定推出第一本散文集，親自執筆展現好文采，日前更公開為新書拍宣傳花絮，生3胎狀態好的太跨張。

廣末涼子拍宣傳照展現好身材，完全不像是生過3個小孩的媽媽。(圖/ 摘自東網)

花絮照片中，有廣末涼子坐在化妝桌前，手拿著筆看似要寫些什麼的樣子，望向鏡頭臉蛋幾乎沒太大變化，還是那個清新脫俗的美女；而另一張全身照中，廣末涼子更換上牛仔熱褲，露出一雙修長纖細美腿，身材好到不像是生過3個孩子，41歲超絕狀態讓人看呆。

廣末涼子事業順遂，感情生活也很精彩，2003年23歲的她就和男模兼設計師岡澤高宏奉子成婚，還為家庭暫時息影，但這段婚姻最後無疾而終；2010年又奉子再婚，目前婚姻幸福穩定，享受是3個孩子的媽的生活。