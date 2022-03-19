衛武營都會公園三連棟中的R棟由在地南風劇團進駐，並將其命名為WeR藝術村，19日正式開幕，高雄市長陳其邁也特別前往共襄盛舉。（洪浩軒攝）

衛武營都會公園三連棟中的R棟由在地南風劇團進駐，並將其命名為WeR藝術村，19日正式開幕，高雄市長陳其邁也特別前往共襄盛舉。（洪浩軒攝）

為了營造多元的藝術文化聚落，高市府推動鳳山中城計畫，透過衛武營都會公園內三連棟建築的活化改造，作為藝文團體展演平台與民眾遊憩場所，而三連棟中的R棟由在地的南風劇團進駐，並命名為WeR藝術村，19日正式開幕，高雄市長陳其邁也特別前往共襄盛舉。

WeR藝術村目前有8位長駐藝術家，空間規畫上包含舞蹈教室、展覽空間等，未來將持續籌備小劇場及各類策展，為多方位的全面藝術村。整體規畫以實驗性及跨界創作為主軸，將為社區帶來「日常藝術」的效果，為鄰近居民、社區以及來往民眾帶來新的藝術饗宴，也為三連棟所在的衛武營創造更多元豐富的藝術風貌。

WeR藝術村開幕系列活動於19、20日於衛武營都會公園熱鬧展開，活動內容相當精彩，除了藝術市集、與藝術家共繪創造、吟唱體驗、參觀藝術家工作坊等活動外，還有大小朋友最愛的空間闖關體驗，每天前100名完成闖關任務的民眾即可獲得駐村藝術家的紀念小禮。

WeR藝術村執行長陳姿仰表示，藝術是一個城市文明的表徵，這個社會因為藝術而有更豐富的文化，很開心WeR藝術村得誕生，相信WeR得力量將會為衛武營都會公園周遭帶來新的影響及變化，WeR藝術村只是開端，盼望未來有更多的藝術村能夠誕生。

陳其邁指出，大家對於如何形塑衛武營成為南台灣最重要的藝術發展重鎮都非常關切，WeR藝術村結合衛武營國家藝術文化中心，加上以文創產業為主空間的建軍站以及大東藝術中心、鐵道台機廠等，將成為南台灣最大的藝術聚落，也希望藉由藝術家的群聚，發揮一加一大於二的效果，讓衛武營順利發展藝術產業。

陳其邁說明，目前三連棟中的R棟由南風劇團進駐，而Q棟和S棟則是跟北藝大合作，希望北藝大能夠發揮以大帶小效果，以產學合作的方式讓更多其他領域的藝術家能夠進駐。

衛武營都會公園前身為國防部衛武營新兵訓練營區，其三連棟是為了歷史記憶的傳承而保留原有營區營舍，每棟面積約為1108平方公尺，2019年時以城鎮風貌計畫完成景觀改善。

高市府在去年9月著手進行整修改造，由養工處針對既有屋頂木桁架進行整修，汰換老舊木料並加強基礎，也施作白蟻藥劑防治阻絕帶，內部空間則是由文化局來規畫設置輕隔間、更新設備及重整牆面等，全數工項於去年12月底完成，也讓南風劇團能於今年1月初順利點交、進駐。