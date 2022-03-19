中國外交部副部長樂玉成今強調美方要將拜登關於中美關係的積極表態落到實處。並批評西方對俄羅斯的制裁愈來愈離譜，將全球化當成武器，連體育、文化、藝術和演藝界人士都不放過，「貓和樹都被制裁」，俄國公民海外資產被無端剝奪。西方人士常掛在嘴上的「科學無國界」、「體育非政治化」、私有財產神聖不可侵犯、言論自由、契約精神等，恐怕再沒人相信。

樂玉成19日在北京清華大學戰略與安全研究中心主辦的第四屆戰略與安全國際論壇發表演講時，應詢介紹拜習視訊通話相關情況稱，拜登重申「四不一無意」的對華態度，即不尋求與中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。

樂玉成表示，中方歷來反對缺乏國際法依據、沒有安理會授權的單邊制裁。他質疑，這樣制裁下去，人類是不是又要回到「雞犬之聲相聞、老死不相往來」的原始社會，制裁只會給百姓帶來傷害，衝擊戰後形成的經濟金融體系，讓世界經濟雪上加霜，至少從近期看，糧食危機、能源危機、金融危機風險都急劇攀升，濫用制裁將對整個世界帶來災難性後果。

他強調，不能把小國當槍使。大國怕捲入矛盾衝突對自己造成傷害，把小國當「馬前卒」，甚至利用其打代理人戰爭，一邊讓自己的軍火商、銀行家、石油大亨賺得盆滿缽滿，一邊讓小國民眾去承受多年難以癒合的戰爭創傷，這是極不道德、極不負責任的行為。