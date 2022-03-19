歐洲超市葵花油告急！受到俄烏戰爭影響，歐洲民眾擔心民生物資供應馬上會出現瓶頸，於是開始搶貨囤貨，民眾搶購葵花油、麵粉等新聞，近日不斷登上各大媒體版面。

大陸《環球時報》報導，德國家庭主婦萊娜在連鎖超市REWE搶到2瓶葵花油，她高興的說：「感覺像中了獎！」因為前兩天她走遍多家超市想買葵花油，但貨架上都空了。

REWE和麥德龍、阿爾迪等超市已祭出限購2到3瓶植物油的規定，但超市裡的葵花油仍會在幾個小時、甚至幾分鐘內就銷售一空。葵花油價格已經比戰爭爆發前上漲近1倍，1公升瓶裝的葵花油從不到1歐元漲到至少1.8歐元。

但最讓人不可思議的是，一些歐洲人囤積葵花籽油，竟然是希望用它來代替汽油。德國汽車俱樂部ADAC表示，食用油雖然比汽油便宜，但不是汽油或柴油的替代品，反而有害引擎和燃料系統。

民眾除了囤積葵花油，還爭搶衛生紙、麵粉、酵母以及麵包等產品。瓶裝水、馬鈴薯、雞蛋、罐頭、奶油等食品，以及繃帶、止痛藥、體溫計、口罩、消毒劑、蠟燭、手電筒、備用電池等也不斷出現缺貨現象。

一些國家還出現爭搶碘片現象，主因是烏克蘭的核電廠設施遭到攻擊，許多人擔心輻射外洩，目前芬蘭網路藥店的碘片都斷貨，挪威藥店的碘片也被搶購一空。