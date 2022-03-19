國內新冠肺炎疫情趨緩，各地防疫政策均逐漸解封，但高雄楠梓區中油宏南網球場卻仍然不開放使用，民眾只能在球場外的馬路邊打球，讓有繳年費的會員既無奈又氣憤。（洪浩軒攝）

國內新冠肺炎疫情趨緩，各地防疫政策均逐漸解封，但高雄楠梓區中油宏南網球場卻仍然不開放使用，民眾只能在球場外的馬路邊打球，讓有繳年費的會員既無奈又氣憤，這也影響近200人的權益，對此，中油表示，為了確保安全，必須暫停開放，近期將研議年費退費或其他補償方案。

中油大林廠2月爆出員工確診新冠肺炎，引起各界關注，中油也立即啟動緊急應變措施，並暫停開放場區內的育樂場所，希望阻斷病毒傳播鏈，如今疫情已經趨緩，且高市府防疫團隊也宣布中油並無傳染風險，但廠區室內外的育樂設施仍然沒有開放，讓定期在該地運動的民眾相當憤怒。

網球俱樂部會員施先生表示，大家都知道中油大林廠先前有員工確診，前陣子大家也都為了自身安全，按照規定暫停到球場打球，但現在疫情早已趨緩，且各向防疫措施都在逐漸解封，卻只有中油還在「加嚴」管制，不開放各育樂運動場館，此舉讓大家相當不解。

施先生指出，由於居住在附近，所以球友們都固定在此運動，但球場不開放讓大家都悶壞了也相當困擾，中油有向會員收取年費，傳染風險期過了就應該開放讓會員使用，否則就是侵害會員權益，單單網球場就已經導致近200人權益受損，更何況廠區內還有羽球、籃球、高爾夫球等會員。

網球俱樂部會長廖重光表示，現在球場沒開，大家都只能在球場外的馬路邊打球過過乾癮，他舉例，距離球場20公尺近的餐廳都有開放，在室外的網球場卻不給民眾使用，他認為無論於情、於法、於理中油都沒理由持續關閉球場。

對此，中油表示，由於市府先前要求中油風險人員需連續5周採檢PCR，且大林廠人員也可能到宏南、弘毅社區活動，為了保險起見，他們必須從嚴管理，所以才沒開放育樂場所，近期將會商討開放時間，可能於4月重新開放民眾使用育樂場所，並會研議年費退費或其他補償方案。

國內新冠肺炎疫情趨緩，各地防疫政策均逐漸解封，但高雄楠梓區中油宏南網球場卻仍然不開放使用，民眾只能在球場外的馬路邊打球，讓有繳年費的會員既無奈又氣憤。（洪浩軒攝）

國內新冠肺炎疫情趨緩，各地防疫政策均逐漸解封，但高雄楠梓區中油宏南網球場卻仍然不開放使用，民眾只能在球場外的馬路邊打球，讓有繳年費的會員既無奈又氣憤。（洪浩軒攝）