俄羅斯入侵烏克蘭，戰況陷入膠著，外界曾一度質疑為何一直都沒看到烏克蘭正規軍。前海軍艦長呂禮詩表示，有的烏克蘭軍人喬裝成記者了，可說「兵不厭詐」。

烏克蘭軍人究竟在哪裡？ 呂禮詩19日在政論節目《新聞大白話》中拿出一張照片表示，有圖有真相，該張照片就是一個烏克蘭人坐在車裡的照片，車窗上頭和頭盔都註明他是記者，可是仔細一看他的左臂，其實他是烏克蘭軍人 ，膝蓋前就放著一把槍，可說「兵不厭詐」，拿起槍就是兵 了，他喬裝成記者 。

呂禮詩指出，為何俄烏戰爭打到現在，感覺好像沒什麼進展，俄羅斯原本想用12天打完，但事與願違，打這麼久，表示並不成功，因為有美國的因素。大家以為拿了標槍飛彈、刺針飛彈 就會發射嗎 ？應該不是，其實CIA在7年以前就已經進入烏克蘭訓練他們的官兵，因此，這些烏克蘭官兵其實是受過訓的。

呂禮詩表示，俄羅斯攻打烏克蘭西部大城利維夫，就是想斷掉歐盟或美國送進來的武器。而現在俄羅斯不打城鎮戰，就是用砲轟的方式，因為俄羅斯之前已開過人道走廊，他們認為居民應該離開了 ，留下來的就是士兵。