前段時間受疫情影響，許多活動及工作都暫緩辦理，但這仍不減義消奉獻服務的精神，桃園市竹圍消防分隊、義消及顧問團19日一同至育幼院捐贈物資，將愛心傳出去，盡到關懷在地的社會責任。

竹圍消防分隊長陳敏男、竹圍義消分隊長邱振男19日帶領分隊顧問及同仁，專程至懷德風箏緣地育幼院送衛生紙、米、沙拉油、口罩、酒精等物資，該育幼院主要收容3至18歲，非自願離家的兒童及青少年。

陳敏男指出，據衛福部統計， 2020年有1343戶寄養家庭、118所兒童及少年安置教養機構提供照顧服務，並推動收出養服務。疫情期間有不少社福團體捐款來源萎縮，嚴重者捐款甚至明顯少一半，再加上防疫規定不能接待企業團體參訪，新開發的捐款來源更直接受到衝擊。

竹圍義消分隊長邱振男表示，平時除了到竹圍消防分隊協助救災、宣導及服勤工作以外，義消的宗旨本就是為社會服務，選擇加入消防局就是希望能為民服務，幫助有需要的人，這次的捐贈活動集結所有消防同仁暨義消顧問團的力量，盼將來他們長大後能將愛心繼續傳遞下去。

桃園市消防局第三大隊大隊長簡慈彥說，消防工作不是只有預防火災、搶救災害及緊急救護，關懷弱勢團體也是平常的重點工作之一，希望藉這次的捐贈活動讓更多善心人士一起加入公益行列，為社會盡一份心力。