HBL明星賽最後的壓軸戲碼，男生組表演賽最後由明星白隊112比110險勝明星紅隊，MVP是貢獻24分、11籃板的能仁家商史魯齊，不過表演賽結束後的加碼3對3大戰，紅隊把光復教練陳定杰推出來上場跟史魯齊硬扛，形成一場另類「胖胖」對決。

「隊友真的很給力，加上教練也給我很多上場時間，我才有機會可以拿下MVP，所以我必須謝謝我的隊友與教練，」大學將在健行、政大二選一的史魯齊說，「不過現場觀戰的觀眾也很辛苦，從下午一點就開始看到現在，很感謝他們的支持。」

至於跟陳定杰教練的3對3大戰，史魯齊說：「畢竟明星賽就是一場表演，能跟杰哥對上也是很難得的機會，畢竟他的噸位很大，讓我不禁也想跟他撞撞看，沒想到我撞不進去，還被杰哥抄到一球，我想這只是證明了薑還是老的辣！」

明星白隊除了史魯齊拿到全場最高得分，鄒子羲也拿15分，羅羽翔12分、10助攻與6籃板；明星紅隊則以剛領軍光復奪冠的陳將双21分最高，吳志鍇也有18分、11籃板，廖慈恩15分、6助攻，張傑程12分、7籃板。